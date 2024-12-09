Дети в Казахстане получили 4,2 млн долларов по программе "Национальный фонд ― детям". Деньги были переведены из Единого накопительного пенсионного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

"По состоянию на 1 декабря 2024 года с момента начисления всем детям ― гражданам Казахстана первых средств из Национального фонда Республики Казахстан АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 41 799 заявлений на сумму порядка 4,2 млн долларов. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 22 623 заявления на сумму около 2,3 млн долларов, для оплаты образования – 19 176 заявлений на сумму более 1,9 млн. долларов. Напомним, что получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС)", - говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 21 979 заявлений на сумму более 2,2 млн долларов), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 215 заявлений на сумму порядка 21,6 тыс. долларов, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 176 заявлений на сумму порядка 17,7 тыс. долларов.

"Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 15 885 заявлений на сумму около 1,6 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 2 477 заявлений на сумму около 248,6 тыс. долларов), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 702 заявления на сумму более 70,4 тыс. долларов)", - отметили в ЕНПФ.

В Казахстане по программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. В феврале 2024 года по итогам 2023 года в ЕНПФ всем детям были начислены первые целевые требования, а гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, начислены целевые накопления (ЦН) на целевые накопительные счета (ЦНС) и стали осуществляться выплаты.

Напомним, ранее Президент подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда.