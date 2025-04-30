Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области выявил многочисленные случаи необоснованного завышения цен на социально значимые продовольственные товары. В отдельных случаях торговая наценка превышала допустимые нормы в несколько раз, передаёт BaigeNews.kz.

Так, предельная торговая надбавка на картофель достигала 106%, на морковь — 75%, на гречку — 52,5%, а на куриное мясо — 27,2%, при том что по закону она не должна превышать 15% от закупочной цены. Такие нарушения зафиксированы в ходе 68 проверок, проведённых в торговых точках Павлодара, Экибастуза, Аксу и Теренкольского района. Нарушения обнаружены у 58 субъектов торговли.

Благодаря мерам контроля и реагирования, включая выдачу предписаний и применение административных санкций, в регионе удалось добиться снижения розничных цен на ряд продуктов. Например:

картофель подешевел с 330 тг/кг до 184 тг/кг,

морковь — с 105 тг/кг до 69 тг/кг,

гречка — с 450 тг/кг до 339 тг/кг,

соль — со 120 тг/кг до 109 тг/кг,

рожки — с 430 тг/кг до 388 тг/кг,

куриное мясо — с 1 400 тг/кг до 1 322 тг/кг.

Власти напоминают, что соблюдение предельных надбавок является обязательным в рамках закона "О регулировании торговой деятельности".