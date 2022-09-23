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  • НАЦЭКС попал под антимонопольное расследование за высокие цены на экспертизы
pixabay.com Вчера, 13:00
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Фото: pixabay.com

НАЦЭКС попал под антимонопольное расследование за высокие цены на экспертизы

Под антимонопольное расследование попал Национальный центр экспертизы и сертификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АЗРК РК. АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" подозревают в злоупотреблении доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен.

"Агентством по защите и развитию конкуренции проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений). Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги", - говорится в сообщении. 

По итогам расследования действиям Национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги будет дана соответствующая оценка.

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#АЗРК #монополия #расследование
Журналист
Вчера, 13:00
311
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