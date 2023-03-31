Нацбанк выпустит коллекционные монеты в честь 30-летия дипотношений с Россией

Нацбанк Казахстана выпустит коллекционные монеты в честь 30-летия дипотношений с Россией, с Китаем и с ООН, передаёт BaigeNews.kz.

Национальный банк Казахстана с 3 апреля выпустит в обращение коллекционные монеты из серии "Выдающиеся события и люди". Они посвящены 30-летию установления дипломатических отношений с Россией, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Монеты "Казахстан-ООН: 30лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – две тысячи штук.

Монеты "30 лет инициативе о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – две тысячи штук.

Монеты "Казахстан-Китай: дипломатическим отношениям 30 лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – три тысячи штук.

Монеты "Казахстан-Россия: дипломатическим отношениям 30 лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – три тысячи штук.