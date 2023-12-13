Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты Jar-Jar и Kelоğlan
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Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Jar-Jar и Kelоğlan. Их реализация начнётся c 15 декабря, передаёт BaigeNews.kz.
Монета Jar-Jar из серии "Обряды, национальные игры Казахстана", посвящена казахской обрядовой песне, исполняемой на свадьбе во время проводов невесты. Она изготовлена из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук.
Kelоğlan – храбрый, умный и отзывчивый волшебник в турецкой мифологии и в народной культуре.
Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологии нанесения эмали, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 штук. А также из сплавов мельхиор и нейзильбер.