Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты Jar-Jar и Kelоğlan

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Jar-Jar и Kelоğlan. Их реализация начнётся c 15 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

Монета Jar-Jar из серии "Обряды, национальные игры Казахстана", посвящена казахской обрядовой песне, исполняемой на свадьбе во время проводов невесты. Она изготовлена из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук.

Другая часть монет выполнена из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук.

А также из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 штук.

Монета Kelоğlan продолжает серию "Сказки народа Казахстана", в которой представлены народные сказки самых многочисленных диаспор, проживающих на территории республики.

Kelоğlan – храбрый, умный и отзывчивый волшебник в турецкой мифологии и в народной культуре.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологии нанесения эмали, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 штук. А также из сплавов мельхиор и нейзильбер.