Нацбанк выпустил сувенирный блистер монет "Сакский стиль"

Национальный банк выпустил биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль" в сувенирном блистерном наборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Общий тираж набора - 30 000 штук. Он состоит из пяти видов монет из сплава нибрасс/нейзильбер номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 миллиметров. реализовать монеты банк планирует через свой интернет-магазин.

Монеты являются законным платёжным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Монеты обязательны к приёму для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.