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Лента новостей

nationalbank.kz Сегодня, 09:41
72
Сегодня, 09:41
72
Фото: nationalbank.kz

Нацбанк выпустил сувенирный блистер монет "Сакский стиль"

Национальный банк выпустил биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль" в сувенирном блистерном наборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора. 

Общий тираж набора - 30 000 штук. Он состоит из пяти видов монет из сплава нибрасс/нейзильбер номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 миллиметров. реализовать монеты банк планирует через свой интернет-магазин. 

  1. "Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв.  до н.э.).
  1. "Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV–III в. до н. э.).
  1. "Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.).
  1. "Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.).
  1. "Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). 
Монеты являются законным платёжным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Монеты обязательны к приёму для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
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#Национальный банк #коллекционные монеты
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:41
72
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