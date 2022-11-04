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Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Маншук Маметовой
Национальный Банк Казахстана 4 ноября 2022 года выпустил в обращение коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора. Эти монеты относятся к коллекции "Выдающиеся события и люди".
"Монета выпущена к 100-летию Героя Советского Союза Маншук Маметовой. На лицевой стороне (аверсе) в центральной части изображен герб Республики Казахстан, слева и справа от него – элементы национального орнамента. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части расположен скульптурный портрет Маншук, слева от него – золотая звезда Героя СССР, а также надписи "1922" и "2022", обозначающие год рождения и юбилейную дату. Справа стилизованное изображение карты и надпись: "НЕВЕЛЬ" – город, где, совершив свой подвиг, погибла Маншук Маметова. В верхней части монеты находится стилизованный текст справки представления к высшей государственной награде – "Герой Советского Союза", - говорится в сообщении Нацбанка.
Коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов, тиражом 15 000 штук.
Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
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