С 9 мая Национальный Банк Казахстана начинает выпуск юбилейной банкноты номиналом 1 000 тенге, посвященной 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Этот выпуск приурочен к знаменательной дате для всего мира. Казахстан внес значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, мобилизовав около 1,2 миллиона человек — почти 20% от общего населения республики на тот момент. Казахские солдаты сражались на фронтах в пехоте, танковых войсках, авиации и на флоте, проявив исключительное мужество и героизм.

На лицевой стороне банкноты изображен Мемориал славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев — памятник героям, отдавшим свои жизни за Родину. Также присутствует микрооптическая защитная полоса, которая при изменении угла обзора показывает трехмерный эффект, а также символику вечного огня и летящих журавлей, символизирующих жизнь и надежду.

Оборотная сторона банкноты содержит карту Казахстана с фрагментами исторических фотографий из Центрального государственного архива кино-фотодокументов. В центре композиции — орден Отечественной войны, который стал символом стойкости и мужества.

Юбилейная банкнота будет обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан, а также для зачисления на банковские счета, перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Этот выпуск банкноты — дань памяти и уважения казахстанским героям, которые внесли неоценимый вклад в Победу, и символ важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.