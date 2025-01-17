Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу регулятора.

К слову, в декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность.