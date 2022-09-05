Нацбанк сохранил базовую ставку на том же уровне

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п., сообщает BaigeNews.kz.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%, сообщил регулятор.

"Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Национального банка. Сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах–торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. При этом цены на продовольствие в мире снижаются, — говорится в заявлении регулятора.

В августе 2022 года годовой рост цен ускорился до 16,1%. Рост инфляции наблюдается по всем компонентам: продовольственные товары выросли на 20,8%, непродовольственные товары – на 15,5%, платные услуги – на 10,1%. Среди товаров и услуг повысилась стоимость ряда хозяйственных товаров, сахара, муки, круп, макаронных изделий, а также аренды жилья. Снижение цен в основном отмечается по широкому спектру плодоовощной продукции.

Инфляционные ожидания остаются высокими. В августе 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения или повышения темпов инфляции через год, выросла до 55%.

С учетом текущих предпосылок к концу 2022 года инфляция прогнозируется в диапазоне 16-18%.

2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5%.

В 2024 году инфляция сложится в диапазоне 5,5-7,5%.

По итогам текущего года на фоне ожидаемых плановых ремонтов на крупных месторождениях и сохраняющейся неопределенности на КТК ВВП замедлится до 2,5-3,5%.