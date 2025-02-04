Нацбанк снизил свою комиссию за выкуп долларов старого образца
Валюта выкупается у банков второго уровня.
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В 2024 году Национальный Банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж, передаёт BaigeNews.kz.
Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года Нацбанк осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США.
"В результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной Резервной Системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%", - говорится в сообщении.
Как сообщается, Национальный Банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.
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