  • 4 Февраля, 23:53
  • BAIGENEWS

Нацбанк снизил свою комиссию за выкуп долларов старого образца

Валюта выкупается у банков второго уровня.

Сегодня, 23:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 23:26
Сегодня, 23:26
98
Фото: pixabay.com

В 2024 году Национальный Банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж, передаёт BaigeNews.kz.

Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года Нацбанк осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США.

"В результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной Резервной Системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Национальный Банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.

Самое читаемое

Наверх