В 2024 году Национальный Банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж, передаёт BaigeNews.kz.

Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года Нацбанк осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США.

"В результате проведенной работы НБК достиг договоренности напрямую с Федеральной Резервной Системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Национальный Банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.