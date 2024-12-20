Нацбанк сообщает об участившихся жалобах от казахстанцев по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим НБК напоминает, что данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений.

"Законодательство РК не предусматривает комиссий за обмен наличной иностранной валюты, если банкноты не повреждены и не признаны непригодными в обращении. Отметим, что комиссия может быть установлена обменными пунктами только в случае, если принимаемые на обмен банкноты являются неплатежеспособными или непригодными для дальнейшего обращения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную иностранную валюту в зависимости от года выпуска банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Нацбанка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся документов для принятия соответствующих законом мер.

Кроме того, отмечается, что БВУ вправе устанавливать комиссии за осуществление кассовых операций в соответствии с их внутренними тарифными политиками.

При этом, согласно Закону о банках, ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами РК.