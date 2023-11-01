Нацбанк РК выпустил в обращение коллекционные монеты

Национальный Банк выпустил в обращение коллекционные монеты TÁŃIRLIK TANYM (взгляд Тенгри) из серии монет "Идеи мироздания", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

"Дизайн TÁŃIRLIK TANYM основан на легенде о мифическом дереве жизни – "Байтерек". Составная монета изготовлена по сложной технологии из серебра 925/1000 пробы со вставкой из тантала", - говорится в сообщении.

Качество изготовления – proof, номинал – 500 тенге, тираж изготовления – 500 штук. Купить монеты можно c 3 ноября 2023 года в интернет-магазине.