Стало известно, что Национальный банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" и ALEXANDER THE GREAT из серии "Великие полководцы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

О коллекционных монетах S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL

Монета посвящена первому министру обороны и Народному Герою Казахстана Сагадату Нурмагамбетову. В дизайне использовано его портретное изображение.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.

Изображение монеты

О коллекционных монетах ALEXANDER THE GREAT

Монета посвящена Александру Македонскому (356 – 323 до н. э.) — полководцу, который сумел создать одну из самых больших империй древнего мира.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 (две тысячи) штук.

Изображение монеты

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету.