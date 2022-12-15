Нацбанк РК: Цифровой тенге не несёт рисков для экономики Казахстана

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Национальный Банк Казахстана (НБК) и Центр развития платёжных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) опубликовали итоговый доклад (White Paper) о результатах исследования о необходимости внедрения Цифрового тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам проекта подтверждена технологическая реализуемость основных бизнес-требований, предъявляемых к платформе Цифрового тенге. Совместно с участниками рынка успешно проведено тестирование платформы с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями.

Внедрение Цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг благодаря возможности расчётов без доступа к Интернету, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчётах.

Проведенный опрос граждан продемонстрировал готовность потребителей использовать Цифровой тенге.

В рамках площадки Digital Tenge Hub проведена серия дизайн-сессий и обсуждений со всеми заинтересованными сторонами. В режиме технологической песочницы реализованы прототипы сервисов, предложенных участниками рынка.

Экономическое исследование внедрения Цифрового тенге показало отсутствие рисков для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики в целом. Проведен анализ регуляторных аспектов внедрения цифровой валюты Казахстана.