Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 14,25%

В Национальном банке Казахстана сообщили, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.



Годовая инфляция продолжила снижение в августе и сентябре после ускорения в июле.



Месячная инфляция формирует выше среднеисторических уровней и значений.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 29 ноября 2024 года в 12:00 по времени Астаны.