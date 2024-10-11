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Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 14,25%

Сегодня, 12:14
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Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 14,25% Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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В Национальном банке Казахстана сообщили, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Годовая инфляция продолжила снижение в августе и сентябре после ускорения в июле.

Месячная инфляция формирует выше среднеисторических уровней и значений.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 29 ноября 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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