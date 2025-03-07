Национальный банк Казахстана существенно пересмотрел прогноз по инфляции на 2025–2027 годы. Глава регулятора Тимур Сулейменов сообщил, что инфляционные ожидания выросли на всем прогнозном горизонте, передает BaigeNews.kz.

"Наши оценки инфляции были существенно пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте, то есть на 2025-2027 годы. В 2025 году инфляция ожидается в диапазоне 10-12%, в 2026 году – 9-11%", – отметил Сулейменов.

По его словам, только к 2027 году показатель снизится до 5,5-7,5%, когда дезинфляционные эффекты денежно-кредитной политики станут более выраженными.

Ключевыми факторами пересмотра прогноза стали реформы в сферах ЖКХ, ценообразования ГСМ и налогово-бюджетной политики, включая повышение НДС. Эти изменения, в сочетании с ослаблением тенге и высоким спросом, окажут давление на цены в ближайшие два года.

Ожидается жесткая монетарная политика

Нацбанк продолжит удерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Однако повышение НДС в 2026 году добавит 2 процентных пункта к инфляции, на которые регулятор не будет реагировать мерами ДКП.

"Вы знаете такие планы правительства – повышение НДС взамен на снижение трансфертов из Нацфонда. Это будет работать дезинфляционно, сокращая избыточный спрос в экономике", – пояснил глава Нацбанка.

Экономический рост и риски

Прогноз роста экономики Казахстана на 2025–2026 годы теперь составляет 4,2-5,2%, что ниже предыдущих ожиданий. Основная причина – сокращение планов по добыче нефти. В 2027 году ВВП замедлится до 4,5% на фоне фискальной консолидации.

Среди ключевых рисков инфляции Сулейменов назвал рост внутреннего спроса, незаякоренные инфляционные ожидания, ускорение инфляции в России и возможное усиление вторичных эффектов от налоговых и ценовых реформ.

Контроль за потребительским кредитованием

Отдельное внимание уделено росту потребительского кредитования, который в 2023 году составил 33,5%, что существенно превышает динамику корпоративных займов. Это вызывает риски финансовой стабильности, и Нацбанк вводит меры для охлаждения сектора.

"Внедряется секторальный контрциклический буфер капитала для кредитов населению – своеобразная "подушка безопасности" для банков, которая заставит их откладывать больше резервов", – отметил Сулейменов.

Новые требования вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

Из-за усиления инфляционного давления Нацбанк принял решение о повышении базовой ставки. Введение более жестких минимальных резервных требований (МРТ) для банков позволит абсорбировать избыточную ликвидность и снизить влияние монетарных факторов на инфляцию.