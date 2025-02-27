Нацбанк разрешил выкуп инвестиционных монет через торговые площадки
Постановление вводится в действие с 9 марта 2025 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Соответствующие поправки внесли в Правила продажи и выкупа Национальным Банком РК банкнот и монет национальной валюты РК, передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что торговая площадка - онлайн платформа, посредством которой осуществляется продажа и выкуп инвестиционных монет, в том числе по частям (долям)
При этом продажа и выкуп Национальным банком инвестиционных монет посредством торговой площадки осуществляются, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.
Выкуп Национальным банком инвестиционных монет, полученных физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Национального банка, производится в порядке, предусмотренном главами 4 и 5 Правил.
Самое читаемое
- ТРЦ "Сарыарка" горел в Астане
- Прокуратура ЗКО разоблачила незаконное вмешательство в бизнес
- Избиение ребёнка в Семее: заявление сделала детский омбудсмен
- Директора школы уволили после избиения ребёнка подростками в Семее
- 4,5 млн тенге требует с полицейских предпринимательница в Мангистауской области