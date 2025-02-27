Соответствующие поправки внесли в Правила продажи и выкупа Национальным Банком РК банкнот и монет национальной валюты РК, передаёт BaigeNews.kz.



Отмечается, что торговая площадка - онлайн платформа, посредством которой осуществляется продажа и выкуп инвестиционных монет, в том числе по частям (долям)



При этом продажа и выкуп Национальным банком инвестиционных монет посредством торговой площадки осуществляются, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.

Выкуп Национальным банком инвестиционных монет, полученных физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Национального банка, производится в порядке, предусмотренном главами 4 и 5 Правил.