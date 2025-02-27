  • 27 Февраля, 12:01
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Нацбанк разрешил выкуп инвестиционных монет через торговые площадки

Постановление вводится в действие с 9 марта 2025 года.

Сегодня, 10:03
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Нацбанк разрешил выкуп инвестиционных монет через торговые площадки Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Соответствующие поправки внесли в Правила продажи и выкупа Национальным Банком РК банкнот и монет национальной валюты РК, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что торговая площадка - онлайн платформа, посредством которой осуществляется продажа и выкуп инвестиционных монет, в том числе по частям (долям)

При этом продажа и выкуп Национальным банком инвестиционных монет посредством торговой площадки осуществляются, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.

Выкуп Национальным банком инвестиционных монет, полученных физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Национального банка, производится в порядке, предусмотренном главами 4 и 5 Правил.

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