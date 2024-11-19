Нацбанк разработал рекомендации по регулированию крипторынка
В документе акцентируется внимание на защите прав потребителей.
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Нацбанк представил анализ подходов к регулированию рынка криптоактивов в различных странах и рекомендации для создания модели регулирования цифровых активов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Эксперты провели анализ ситуации на мировом рынке криптоактивов, включая цифровые финансовые активы, криптовалюты, стейблкоины. Особое внимание уделили правовым аспектам регулирования и управлению рисками, связанными с этими активами.
Их исследование включает также анализ опыта Казахстана, подчёркивает уникальные вызовы и особенности рынка цифровых активов в стране и предлагает меры по развитию цифровых финансовых активов, токенизации реальных активов и интеграции инновационных технологий в цифровую экономику Казахстана.
В документе акцентируется внимание на защите прав потребителей и необходимости создания сбалансированной системы регулирования, способной обеспечить стабильность и устойчивое развитие индустрии цифровых активов в стране.
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