Нацбанк разработал рекомендации по регулированию крипторынка

Нацбанк представил анализ подходов к регулированию рынка криптоактивов в различных странах и рекомендации для создания модели регулирования цифровых активов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты провели анализ ситуации на мировом рынке криптоактивов, включая цифровые финансовые активы, криптовалюты, стейблкоины. Особое внимание уделили правовым аспектам регулирования и управлению рисками, связанными с этими активами.

Их исследование включает также анализ опыта Казахстана, подчёркивает уникальные вызовы и особенности рынка цифровых активов в стране и предлагает меры по развитию цифровых финансовых активов, токенизации реальных активов и интеграции инновационных технологий в цифровую экономику Казахстана.

В документе акцентируется внимание на защите прав потребителей и необходимости создания сбалансированной системы регулирования, способной обеспечить стабильность и устойчивое развитие индустрии цифровых активов в стране.