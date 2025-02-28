Национальный Банк Казахстана презентовал цифровую инвестиционную монету ÚKI на Всемирной денежной выставке-конференции World Money Fair в Берлине, передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель участия – мировая презентация проекта "Цифровая инвестиционная монета ÚKI", в рамках которой представлены ключевые особенности его запуска и реализации.

"Международные эксперты высоко оценили инновационность проекта, фокус на финансовое просвещение, качество и эксклюзивный дизайн золотой инвестиционной монеты ÚKI, выпущенной Казахстанским монетным двором. Новаторский концепт монеты был разработан дизайнерами НБК. Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX)", - говорится в сообщении.

Справочно: World Money Fair является крупнейшей в мире нумизматической площадкой, ежегодно объединяющей международное монетное сообщество. В ней участвуют представители центральных банков, монетных дворов, компаний по производству монетного оборудования, дизайнеры, представители крупных нумизматических изданий. Национальный Банк участвует в WMF ежегодно с 2000 года.

Инвестиционная монета ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм.