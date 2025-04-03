Нацбанк предупреждает о мошенничестве в мессенджерах
Национальный Банк настоятельно рекомендует быть крайне осторожными.
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Национальный Банк Казахстана предупреждает граждан о растущей угрозе мошенничества, связанного с использованием поддельных или взломанных аккаунтов в мессенджерах, передаёт BaigeNews.kz.
Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, представляясь работниками Национального Банка Казахстана или других государственных и правоохранительных органов. Для создания видимости правдоподобности они используют изображения и эмблемы, взятые с официальных ресурсов. Порой они даже выдают себя за сотрудников технической поддержки популярных мессенджеров и присылают сообщения с угрозами удалить аккаунт. Чтобы избежать этого, они предлагают перейти по ссылке и ввести личные данные, включая номер телефона и одноразовый код, что позволяет им получить доступ к вашему аккаунту.
Далее мошенники, завладев аккаунтом, начинают писать вашим родственникам и друзьям, под разными предлогами прося перевести деньги, перейти по ссылке, скачать несуществующие приложения или сообщить личные данные. Они также рассылают сообщения с заманчивыми предложениями о высокооплачиваемой работе, предлагая перейти по ссылке, которая может привести к утечке личных данных или даже к удалённому доступу к вашему мобильному устройству.
Национальный Банк настоятельно рекомендует быть крайне осторожными и не доверять подозрительным сообщениям и звонкам. Не сообщайте никому свои конфиденциальные данные, перепроверяйте подлинность запросов и никогда не открывайте сомнительные ссылки или файлы. Кроме того, избегайте установки программ удалённого доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk и TeamViewer.
Если вы получили звонок от якобы сотрудника госоргана или Национального Банка, лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с соответствующей организацией через официальные каналы. В случае мошеннических действий незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Для получения дополнительной консультации вы можете обратиться в Контакт-центр Национального Банка по номеру 1477.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк планирует увеличить продажи валюты из Нацфонда в апреле.
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