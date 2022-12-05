Нацбанк повысил базовую ставку и пересмотрел прогноз по инфляции

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Национальный банк Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75 процента годовых с коридором +/– 1 п.п", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. Специалисты учли факторы внешней среды в виде неопределённости геополитической обстановки и её последствия, а также сохраняющиеся высокие цены на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта.

Также говорится о том, что Нацбанк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить её в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.

"Инфляция формируется на высоких уровнях. В ноябре её годовое значение составило 19,6 процента, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но всё ещё остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели. Это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентацией логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты. В этой среде инфляционные ожидания населения и предприятий, сохраняющиеся вблизи исторических максимумов, и рост потребительского кредитования служат усиливающими проинфляционными факторами. В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования", - уточнили в Нацбанке.

Со стороны внешних условий финрегулятор ожидает, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий. Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай на зерновые. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт в Украине.

"С учётом указанных факторов прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21 процентов. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13 процентов. В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9 процентов. Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", - отмечается в сообщении.

По прогнозу Нацбанка, рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3 процентов с последующим ускорением в 2023 году до 3-4 процентов. Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки. В дальнейшем прогнозируется стабилизация роста ВВП около потенциала.

Основными драйверами будут выступать рост экспорта из-за увеличения добычи нефти, а также увеличение инвестиций при умеренном спросе со стороны домашних хозяйств. Фискальная политика в следующем году будет в стимулирующей зоне, но в результате действия бюджетного правила в среднесрочном периоде импульс будет ослабевать. Это будет поддерживать государственное потребление и внутренний спрос. Дальнейший рост экономики будет сдерживаться ростом импорта.