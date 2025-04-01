В марте курс тенге немного ослаб - на 1%, и составил 504,27 тенге за доллар США. Но несмотря на это, активность на фондовой бирже казахстанцев не угасала: среднедневной объем торгов вырос с 237 до 243 млн долларов, а общий объем торгов за месяц составил впечатляющие 4,1 млрд долларов.

Особое внимание стоит уделить продажам валюты из Национального фонда: за март было продано 748 млн долларов. Эти средства сыграли ключевую роль в пополнении республиканского бюджета и финансировании амбициозного инфраструктурного проекта - строительства магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Это означает, что каждый день на валютном рынке было реализовано около 44 млн долларов - 18% от общего объема торгов.

Национальный банк прогнозирует, что в апреле продажи валюты из Национального фонда могут составить от 950 до 1 050 млн долларов, что значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

К слову, в феврале ожидалась продажа в пределах 550-650 млн долларов, а в марте цифры были немного выше - от 700 до 800 млн долларов.