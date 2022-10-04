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kapital.kz Сегодня, 12:05
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Фото: kapital.kz

Нацбанк перенес дату объявления решения по базовой ставке

В Национальном банке Казахстана сообщили о переносе даты объявления решения Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке с 24 октября на 26 октября 2022 года, передает BaigeNews.kz. Данные изменения в графике принятия решений НБК по базовой ставке связаны с внесением изменений в Закон "О праздниках в Республике Казахстан" и переносом выходных дней в указанный период.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2022 года в 14:00 по времени города Астана, говорится в сообщении Нацбанка. 

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#базовая ставка #Нацбанк Казахстана
Журналист
Сегодня, 12:05
183
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