"Объём внешнего долга Республики Казахстан на 1 октября 2024 года составил 165,8 млрд долларов, увеличившись с начала 2024 года на 2,3 млрд долларов. Долг увеличился за счёт операций платежного баланса на 3,1 млрд. долларов, которые частично нивелированы отрицательными курсовыми, стоимостными и прочими изменениями на 0,8 млрд долларов", - сказано в документе.

В структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 87,2% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой – усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.

В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлечённые от нерезидентов (74,1%).