Нацбанк опубликовал данные о внешнем долге Казахстана
В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлечённые от нерезидентов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный банк приступил к публикации предварительной оценки внешнего долга Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Внешний долг представляет собой непогашенные на определённый момент фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов", - пояснили в Нацбанке.
Ранее банк публиковал данные по внешнему долгу на 90-й день после завершения отчётного квартала. Теперь в дополнение к ним будет ежеквартально публиковаться предварительная оценка внешнего долга РК.
"Объём внешнего долга Республики Казахстан на 1 октября 2024 года составил 165,8 млрд долларов, увеличившись с начала 2024 года на 2,3 млрд долларов. Долг увеличился за счёт операций платежного баланса на 3,1 млрд. долларов, которые частично нивелированы отрицательными курсовыми, стоимостными и прочими изменениями на 0,8 млрд долларов", - сказано в документе.
В структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 87,2% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой – усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.
В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлечённые от нерезидентов (74,1%).
Самое читаемое
- Учёный из Уханя раскрыл правду о COVID: вирус "специально создан" для сокращения населения
- Судью отправили за решётку в Шымкенте
- В Мангистауской области незаконно завышали тарифы на электроэнергию
- Квартиры резко подорожали в нескольких регионах Казахстана
- Непристойные фото и видео детей взбудоражили Петропавловск