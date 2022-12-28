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Нацбанк объявил отбор кандидатов в кадровый резерв
Национальный банк Казахстана объявляет о начале отбора претендентов в кадровый резерв, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, для участия необходимо в период с 26 декабря 2022 года по 26 января 2023 года (включительно) заполнить электронное резюме на их сайте.
Ключевыми критериями при отборе кандидатов являются: образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных сертификатов (в области финансов, IT).
Отбор в кадровый резерв проводится поэтапно. Первый этап – подача резюме и мотивационного письма (эссе). Далее, по итогам их рассмотрения, кандидаты будут приглашены на собеседование с представителями департамента развития человеческого капитала, а также с руководителями заинтересованных подразделений Нацбанка.
Соискатели, прошедшие отбор и зачисленные в кадровый резерв, в течение года могут быть трудоустроены в Нацбанк.
Список кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, будет опубликован на сайте Нацбанка.
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
+7(7172) 77 51 32
+7 (7172) 77 55 77 (вн.1739)
e-mail: HR@nationalbank.kz
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