Нацбанк объявил отбор кандидатов в кадровый резерв

Фото: BaigeNews.kz

Национальный банк Казахстана объявляет о начале отбора претендентов в кадровый резерв, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, для участия необходимо в период с 26 декабря 2022 года по 26 января 2023 года (включительно) заполнить электронное резюме на их сайте.

Ключевыми критериями при отборе кандидатов являются: образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных сертификатов (в области финансов, IT).

Отбор в кадровый резерв проводится поэтапно. Первый этап – подача резюме и мотивационного письма (эссе). Далее, по итогам их рассмотрения, кандидаты будут приглашены на собеседование с представителями департамента развития человеческого капитала, а также с руководителями заинтересованных подразделений Нацбанка.

Соискатели, прошедшие отбор и зачисленные в кадровый резерв, в течение года могут быть трудоустроены в Нацбанк.

Список кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, будет опубликован на сайте Нацбанка.

Более подробную информацию можно получить по телефонам:

+7(7172) 77 51 32

+7 (7172) 77 55 77 (вн.1739)

e-mail: HR@nationalbank.kz