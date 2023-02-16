Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет из серии "Сокровища степи" и "Магические символы"

В Национальном банке Казахстана сообщили, что 17 февраля начнется продажа коллекционных монет, передает BaigeNews.kz.

- KIIZ ÚI из серии монет "Сокровища степи", из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 5 000 штук.

- ÓMIR SHEJIRESI из серии монет "Магические символы", из серебра 925/1000 пробы с применением технологии золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 777 тенге, тиражом изготовления 7 777 штук.

- QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL, MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL и TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди", из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук каждая.

Монеты можно будет приобрести через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz/ru.