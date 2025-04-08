В интернет-магазине Национального банка РК стартуют продажи коллекционных монет "Қазақстанның футбол клубтары" и "Қазақстанның футбол федерациясы" из серии "Спорт", передаёт BaigeNews.kz.

13 видов монет "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ФУТБОЛ КЛУБТАРЫ" изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида. 5 000 монет представлены в индивидуальных блистерах, остальные - в сувенирных блистерных наборах.

Все монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге.

Изображение монеты "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ"

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.