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Нацбанк объявил о начале продаж коллекционных монет AQQÝ и SALIÝT-1 Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50
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Нацбанк объявил о начале продаж коллекционных монет AQQÝ и SALIÝT-1

В Национальном банке Казахстана сообщили, что 9 марта начнётся продажа коллекционных монет AQQÝ и SALIÝT-1. Коллекционные монеты изготовлены из серебра, сплава мельхиор и тантала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора. 

AQQÝ из серии монет "Культовые животные – тотемы кочевников":

  • из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, с одной вставкой из бриллианта диаметром 1 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 4 000 штук;
  • из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук;
  • из сплава мельхиор (МН 25), массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук.

Изображение монет AQQÝ из серебра, номиналом 500 тенге

Изображение монет AQQÝ из сплава мельхиор, номиналом 200 тенге

 

Изображение монет AQQÝ из сплава мельхиор, номиналом 100 тенге 

 

SALIÝT-1 из серии монет "Космос":

  • из серебра и тантала, массой 41,4 грамм (кольцо из серебра 925/1000 пробы, массой 14,6 грамм, диск из тантала массой 26,8 грамм), диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 500 штук;
  • из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством proof-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук.

Изображение монет SALIÝT-1 из серебра и тантала, номиналом 500 тенге

Изображение монет SALIÝT-1 из сплава мельхиор, номиналом 200 тенге

Монеты можно будет приобрести через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz/ru.

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#монеты #продажа #Нацбанк
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:50
185
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