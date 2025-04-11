Казахстан постепенно прощается с одним из символов постсоветской эпохи - уличными табло обменников с курсами валют, передаёт BaigeNews.kz. Официальную позицию по этому вопросу озвучил на брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По словам главы финрегулятора, неоново мигающие курсы доллара и евро - это пережиток нестабильных 90-х, когда национальная валюта только зарождалась, а доллар был едва ли не единственным способом сохранить сбережения.

"Тогда у людей не было финансовых инструментов - ни депозитов, ни устойчивой валюты. Получал зарплату в тенге - бежал покупать доллары. Вот для этого и были нужны такие табло. Но сейчас мы ушли далеко вперёд", - отметил Сулейменов.

Он напомнил, что в 90-х доллары держали около 70% вкладчиков, а сегодня валютные депозиты есть только у 22% казахстанцев. Нацбанк считает, что экономика и общество уже не нуждаются в подобной визуальной рекламе курсов - особенно на центральных улицах.

"Если табло нужны обменникам, давайте тогда магазины вывесят свои цены на улицу: хлеб - 150 тенге, картошка - 300. Или парикмахеры напишут "стрижка - 2000". Но ведь никто так не делает. Только обменники всё ещё живут по законам 90-х", - с иронией добавил Сулейменов.

В Нацбанке уверены: убрать уличные табло - это не запрет на информацию, а шаг в сторону современной финансовой культуры, где курсы валют легко посмотреть онлайн или внутри помещения обменного пункта.

Напомним, Нацбанк ответил о будущем тенге.

Ранее мы сообщали, что казахстанские обменники опасаются оттока клиентов из-за запрета уличных табло.