Нацбанк не пошел на поводу у спекулянтов - Сулейменов ответил на критику
Спрос на доллар - это не происки спекулянтов, а поиск нового уровня равновесия тенге.
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Эксперты довольно критично отнеслись к новости о повышении базовой ставки. Некоторые из них считают, что Национальный банк пошел на поводу у спекулянтов. В самом Нацбанке не разделяют это мнение и объясняют это поиском рынком нового уровня равновесия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Я успел ознакомиться с этим мнением. Хочу подчеркнуть, что вчера у нас был рекордный объём торгов на Казахстанской валютной бирже — 770 миллионов долларов за один день. Позавчера — 560 миллионов. Если называть всех людей, которые торгуют на бирже, спекулянтами, наверное, можно согласиться с этим мнением. Почти миллиард долларов вчера продали. Какая это может быть спекуляция? У кого такие деньги есть?", - сказал председатель Национального банка Тимур Сулейменов.
Он подчеркнул, что это поиск всем рынком нового уровня тенге.
"Это не спекулятивное, это рыночное движение. Это делали все игроки, и реальный сектор, и финансовый сектор. То есть это рынок в целом оценивал и доллары, и тенге именно таким образом. Я бы не стал говорить о спекулятивных вещах. Это поиск рынком нового уровня равновесия", - пояснил глава Нацбанка.
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