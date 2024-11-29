Нацбанк не пошел на поводу у спекулянтов - Сулейменов ответил на критику

Эксперты довольно критично отнеслись к новости о повышении базовой ставки. Некоторые из них считают, что Национальный банк пошел на поводу у спекулянтов. В самом Нацбанке не разделяют это мнение и объясняют это поиском рынком нового уровня равновесия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я успел ознакомиться с этим мнением. Хочу подчеркнуть, что вчера у нас был рекордный объём торгов на Казахстанской валютной бирже — 770 миллионов долларов за один день. Позавчера — 560 миллионов. Если называть всех людей, которые торгуют на бирже, спекулянтами, наверное, можно согласиться с этим мнением. Почти миллиард долларов вчера продали. Какая это может быть спекуляция? У кого такие деньги есть?", - сказал председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что это поиск всем рынком нового уровня тенге.