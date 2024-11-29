  • 29 Ноября, 15:10
  • BAIGENEWS

Нацбанк не пошел на поводу у спекулянтов - Сулейменов ответил на критику

Спрос на доллар - это не происки спекулянтов, а поиск нового уровня равновесия тенге.

Сегодня, 14:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
55
Фото: BaigeNews.kz

Эксперты довольно критично отнеслись к новости о повышении базовой ставки. Некоторые из них считают, что Национальный банк пошел на поводу у спекулянтов. В самом Нацбанке не разделяют это мнение и объясняют это поиском рынком нового уровня равновесия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я успел ознакомиться с этим мнением. Хочу подчеркнуть, что вчера у нас был рекордный объём торгов на Казахстанской валютной бирже — 770 миллионов долларов за один день. Позавчера — 560 миллионов. Если называть всех людей, которые торгуют на бирже, спекулянтами, наверное, можно согласиться с этим мнением. Почти миллиард долларов вчера продали. Какая это может быть спекуляция? У кого такие деньги есть?", - сказал председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что это поиск всем рынком нового уровня тенге.

"Это не спекулятивное, это рыночное движение. Это делали все игроки, и реальный сектор, и финансовый сектор. То есть это рынок в целом оценивал и доллары, и тенге именно таким образом. Я бы не стал говорить о спекулятивных вещах. Это поиск рынком нового уровня равновесия", - пояснил глава Нацбанка.

Самое читаемое

Наверх