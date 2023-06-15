Нацбанк может снизить базовую ставку во второй половине 2023 года

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Во второй половине 2023 года в Казахстане базовая ставка может быть снижена. Об этом в сенате сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz.

"Во втором полугодии текущего года Национальный Банк рассмотрит целесообразность плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. Наши решения будут во многом зависеть от соответствия фактического роста цен прогнозным оценкам, устойчивости замедления базовой инфляции на фоне умеренного влияния косвенных эффектов повышения цен на ГСМ и ЖКУ, динамики инфляционных ожиданий, а также соблюдения бюджетного правила при формировании бюджета на 2024-2025 годы", - сказал Пирматов.

Он также сообщил, что инфляция в мае снизилась и составила 15,9 процента. Продовольственная инфляция замедлилась до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, сервисная – до 13,5%.

По его словам, инфляция также должна замедлиться в 2024-205 годах.