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  • Нацбанк может снизить базовую ставку во второй половине 2023 года
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 11:10
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Сегодня, 11:10
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Нацбанк может снизить базовую ставку во второй половине 2023 года

Во второй половине 2023 года в Казахстане базовая ставка может быть снижена. Об этом в сенате сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz.

"Во втором полугодии текущего года Национальный Банк рассмотрит целесообразность плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. Наши решения будут во многом зависеть от соответствия фактического роста цен прогнозным оценкам, устойчивости замедления базовой инфляции на фоне умеренного влияния косвенных эффектов повышения цен на ГСМ и ЖКУ, динамики инфляционных ожиданий, а также соблюдения бюджетного правила при формировании бюджета на 2024-2025 годы", - сказал Пирматов.

Он также сообщил, что инфляция в мае снизилась и составила 15,9 процента. Продовольственная инфляция замедлилась до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, сервисная – до 13,5%.

По его словам, инфляция также должна замедлиться в 2024-205 годах.

"Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране. По нашим обновленным прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году с последующим замедлением в 2024-2025 годах. Прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения с учетом увеличения тарифов на регулируемые услуги, а также прямых и вторичных эффектов от удорожания горюче-смазочных материалов на общий уровень цен", - отметил глава НБ.

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Журналист
Сегодня, 11:10
158
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