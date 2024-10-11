Нацбанк: Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE из-за санкций

Московская фондовая биржа (MOEX) выйдет из состава акционеров KASE из-за санкций. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BaigeNews.kz.

"После того как Мосбиржа попала под санкции, они по-партнёрски сказали, что санкционный статус будет мешать KASE. Решение о том, что они выйдут, принято. Сегодня KASE – это отдельное акционерное общество, в котором мы не имеем большинства. По-моему, у нас 46 или 47 процентов. В ближайшее время Московской биржи в составе акционеров не будет", – сказал глава Нацбанка.