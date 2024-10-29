Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9%

Правление Национального банка Кыргызской Республики приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 9,00 процента. Решение вступило в силу с 29 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регулятора.

"Инфляция в Кыргызской Республике сохраняется ниже среднесрочного целевого ориентира в 5-7 процентов. В октябре 2024 года показатель годовой инфляции составил 4,6 процента , снизившись с 7,3 процента в декабре 2023 года. В целом удержанию инфляции в умеренных значениях во многом способствует ранее предпринятые меры денежно-кредитной политики. В структуре инфляции годовые темпы роста цен на продовольствие сложились на уровне 2,4 процента, на непродовольственные товары – 4,1 процента, на услуги – 8,4 процента. Прирост цен на непродовольственную группу товаров демонстрирует замедление, однако в последние месяцы отмечалось некоторое ускорение цен на платные услуги. Экономика Кыргызской Республики продолжает расти высокими темпами за счет расширения инвестиционного и потребительского спроса экономических субъектов. В январе – сентябре 2024 года прирост реального ВВП составил 8,4 процента. Секторы услуг и строительства продолжают вносить весомый вклад в экономическую активность страны на фоне увеличения торговли и объемов инвестиций в основной капитал. Внутренний спрос сохраняется устойчивым на фоне положительных темпов роста кредитования, чистого притока денежных переводов и реальной заработной платы", ― говорится в сообщении.

В денежно-кредитной среде сохраняется стабильность. Краткосрочный сегмент денежного рынка демонстрировал снижение ставок. Динамика ставок по краткосрочным заимствованиям на межбанковском рынке кредитных ресурсов оставалась в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

Банковский сектор характеризуется устойчивостью показателей и располагает достаточным объемом ликвидности. Продолжается поступательный рост кредитования, в том числе для потребительских целей населения и финансирования торговли и сельского хозяйства. Внутренний валютный рынок относительно стабилен: сохраняется гибкость обменного курса в результате рыночного формирования спроса и предложения иностранной валюты. В определенные периоды в целях сглаживания резкого изменения обменного курса Национальный банк проводит валютные интервенции на межбанковском валютном рынке.

"Внешние условия складываются неоднозначно и по-прежнему связаны с характером геополитической обстановки и ценовой конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и сырья. После продолжительного периода снижения мировые цены на продовольственных рынках в последние месяцы демонстрируют постепенный рост. В отдельных странах – торговых партнерах Кыргызской Республики инфляционные процессы продолжают складываться на относительно высоком уровне. Несмотря на планомерное замедление показателя внутренней инфляции, в краткосрочной перспективе проинфляционные риски, как и прежде, сохраняются. Оценка тенденций внешних и внутренних факторов инфляции указывает на формирование показателя годовой инфляции к концу текущего года в пределах среднесрочного целевого показателя – 5-7 процентов. В этих условиях, учитывая оценку факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, видится необходимым сохранить размер учетной ставки на уровне 9,00 процента. Принятое решение будет способствовать сохранению ценовой стабильности в стране и созданию условий для обеспечения макроэкономической устойчивости. Национальный банк продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние экономические условия и, принимая во внимание все еще сохраняющиеся риски во внешней среде, придерживается взвешенного подхода при проведении денежно-кредитной политики. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику", ― отметили в Нацбанке КР.

Следующее плановое заседание Правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 ноября 2024 года.