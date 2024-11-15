Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету

Национальный Банк Казахстана в честь празднования дня национальной валюты – тенге объявляет о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта "Цифровая инвестиционная монета", передаёт BaigeNews.kz.

Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.

Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком.

Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении "TABYS" биржи Astana International Exchange (AIX).

В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета", монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному Банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального Банка.

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм.

Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные – тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS".

Монеты будут выпускаться в блистерах.