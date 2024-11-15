Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный Банк Казахстана в честь празднования дня национальной валюты – тенге объявляет о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта "Цифровая инвестиционная монета", передаёт BaigeNews.kz.
Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.
Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком.
Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении "TABYS" биржи Astana International Exchange (AIX).
В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета", монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному Банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального Банка.
Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм.
Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные – тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS".
Монеты будут выпускаться в блистерах.
Самое читаемое
- Микрорайон Уральска заливает сточными водами
- Атырауская бабушка-тиктокерша заработала на новый дом
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы