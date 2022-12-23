Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты Kóshpendi sadaǵy

Национальный Банк Казахстана сообщил о выпуске коллекционных монет Кóshpendi sadaǵy, передает BaigeNews.kz. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах Kóshpendi sadaǵy: лук издревле считался душой кочевника и являлся символом спортивного и состязательного духа. На реверсе монеты Kóshpendi sadaǵy изображен воин-кочевник, стреляющий из лука на фоне наскальных рисунков с изображениями лучников. В верхней части монеты – изображение летящих стрел, как символа мощи оружия кочевников. Аверс монеты представляет собой аллегорию защиты в виде щита, в центре которого расположен Государственный герб Казахстана. Вокруг герба расположена орнаментальная розетка, а также надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на государственном и английском языках, логотип НБК и обозначение номинала монеты, металла изготовления, проба и масса.

"Коллекционные монеты Kóshpendi sadaǵy изготовлены из серебра (с золочением) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук. Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - сообщили в пресс-службе Национального банка.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.