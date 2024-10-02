Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету с милым спящим котиком

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN (мир вашему дому) из серии монет "От сердца к сердцу", передаёт BaigeNews.kz.

На монете изображен мирно спящий котик.

“Монета выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома”, - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Монеты, номинал которых 1000 тенге, изготовлены из серебра 925/1000 пробы, ее масса 31,1 грамма, диаметр 38,61 мм. Тираж 2 000 штук.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 3 октября 2024 года.