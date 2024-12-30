Национальный банк выпускает в обращение коллекционные монеты "Қазақстанның футбол клубтары" и "Қазақстанның футбол федерациясы" из серии "Спорт", передаёт BaigeNews.kz.

В продаже появятся 13 видов монет, посвящённых футбольным клубам. На монетах изображены логотипы клубов премьер-лиги РК сезона 2024 года.

Монеты будут изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида, из которых 5 000 штук будут в индивидуальных блистерах и 2 000 монет каждого вида будут укомплектованы в сувенирный блистерный набор "Қазақстанның футбол клубтары".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге.

На монете "КАЗАҚСТАННЫҢ ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ" изображён логотип Казахстанской Федерации футбола. Она будет изготовлена тиражом 2 000 штук и реализовываться в составе сувенирного блистерного набора "КАЗАҚСТАННЫҢ ФУТБОЛ КЛУБТАРЫ".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге.

Все виды монет обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.