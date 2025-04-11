Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором ±1 п.п., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Решение продиктовано сохраняющимися инфляционными рисками, как на внутреннем, так и на внешнем уровне. По итогам марта годовая инфляция составила 10%, оставаясь в пределах прогнозного коридора (10–12%). Основной драйвер - рост тарифов в секторе услуг и подорожание рыночных сервисов. Также усилился вклад продовольственной инфляции.

"Хотя в марте наблюдались первые признаки замедления инфляции (1,3% против 1,5% в феврале), общий уровень цен в 1 квартале продолжает расти. С учетом сезонности, инфляция достигла 14,2% в годовом пересчете", - отметили в Нацбанке.

Влияние оказывает и внешняя макроэкономическая ситуация. Мировые цены на продовольствие остаются высокими, инфляция в России остаётся двузначной, а усиливающаяся торговая политика США усиливает риск глобальной рецессии и влияет на нефтяные и финансовые рынки.

Несмотря на позитивные данные по экономическому росту Казахстана в первом квартале (+5,8% г/г), в Нацбанке подчёркивают: неопределённость остаётся высокой, и говорить о снижении ставки преждевременно.

Нацбанк заявил, что будет придерживаться умеренно-жёсткой денежно-кредитной политики для сдерживания потребительского спроса и закрепления тренда на снижение инфляции. Следующее решение по базовой ставке планируется озвучить 5 июня 2025 года.

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