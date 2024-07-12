Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку
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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
Годовая инфляция в мае и июне 2024 года продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов Национального Банка и располагаясь ниже их центрального значения.
"Инфляционные ожидания населения после высоких апрельских значений снизились. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен", - говорится в сообщении.
Годовая инфляция в июне 2024 года снизилась до 8,4% и сложилась в пределах прогнозов Национального Банка, располагаясь при этом ниже их центрального значения.
"Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы. Тем не менее, в составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания рыночных услуг.
Национальный Банк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть роста цен и траекторию схождения общей инфляции к таргету. В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора", - отметили в Нацбанке.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 29 августа
2024 года в 12:00 по времени Астаны.
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