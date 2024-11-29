Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25%
В ведомстве отметили, что возросшая волатильность на финансовых рынках может отразиться на росте неопределённости и инфляционных ожиданий.
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29 ноября Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан решил установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Данное решение было принято с учётом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регулятора.
"Годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также растёт устойчивая часть инфляции. Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счёт продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными", - проинформировали в Нацбанке.
Общее замедление глобальной инфляции, ослабление напряжённости на рынке труда и более медленная деловая активность приводят к постепенному смягчению внешних монетарных условий в развитых экономиках.
"Вместе с тем внешнее инфляционное давление усиливается в результате роста мировых цен на продовольствие, который наблюдается последние месяцы, и более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России. Отмечается значительно возросшая волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределённости и инфляционных ожиданий", - добавили в Нацбанке.
Ранее стали известны даты вынесения решений по базовой ставке в 2025 году.
Напомним, эксперты АФК сообщали, сколько через год будет стоить доллар в Казахстане.
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