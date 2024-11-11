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Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"

Сегодня, 11:49
АВТОР
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krisha.kz Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: krisha.kz

Изменения вводятся постановлением правления Национального банка №65 от 30 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, одним из условий выдачи ипотечных жилищных займов является отсутствие жилья на праве собственности (супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев в Казахстане, подтвержденное сведениями правового кадастра за исключением:

наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;

жилища, которое признано аварийным.

Кроме того, вводится отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению для военнослужащих срочной службы на период службы плюс 60 дней после ее окончания.

Объем финансирования на 2025 год установлен в размере 100 млрд тенге, но не более 25 млрд тенге в квартал.

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