Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"

Изменения вводятся постановлением правления Национального банка №65 от 30 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, одним из условий выдачи ипотечных жилищных займов является отсутствие жилья на праве собственности (супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев в Казахстане, подтвержденное сведениями правового кадастра за исключением:

наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;

жилища, которое признано аварийным.



Кроме того, вводится отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению для военнослужащих срочной службы на период службы плюс 60 дней после ее окончания.



Объем финансирования на 2025 год установлен в размере 100 млрд тенге, но не более 25 млрд тенге в квартал.



