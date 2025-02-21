В Казахстане установили пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в обменных пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

"Решением правления установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты: для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге", – сообщили в Нацбанке.

Правлением Национального банка также внесены изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов НБК по вопросам валютного регулирования. Внесены изменения по сокращению сроков предоставления отчетности банками по валютным операциям, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.

Кроме этого, принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты РК номиналом 1 000 тенге с измененным дизайном образца 2024 года с 28 марта 2025 года, утвержден дизайн и выпуск в обращение в 2025 году двух новых коллекционных монет: GRIFFIN из серии "Легенды и мифы кочевников" и OTYRAR из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан".