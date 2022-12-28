Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств

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Депутаты мажилиса подозревают Нацбанк и правительство в групповом сговоре с Jusan Bank для хищения государственных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

"Прошу в установленные законом сроки обеспечить доступ к указанному рамочному ДСП соглашению и соответствующим договорам о поглощениях, а также получить ответы уполномоченных госорганов на все эти вопросы с целью расследовать действия виновных должностных лиц правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с Jusan Bank и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере", - сказал Канат Нуров, зачитывая в среду депутатский запрос на имя генерального прокурора и председателя Агентства по противодействию коррупции.

По его словам, после неудовлетворительного ответа премьер-министра на депутатский запрос об эффективности кредитования банками реальной экономики и целевому использованию ими девяти триллионов тенге оказанной госфинпомощи, по-прежнему остались нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков.

"Как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, то есть никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов? Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как конечного бенефициара Jusan Bank отражена прибыль в один миллиард 350 миллионов долларов США от приобретения "Цесна банка" и "АТФ", из которых всего лишь 300 миллионов долларов - от реструктуризации государственных займов?" - отметил депутат.

Он поинтересовался, как и кем были сформированы провизии на активы Цесна Банка, позволившие Жусан Банку, всего за один тенге по договору о поглощении получить после поглощения 241 миллиард тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году.

"Почему Фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у АТФ банка его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в пять раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 миллиарда тенге наличных всего за два тенге по договору о поглощении просто тихо перекочевали в кассу Жусан Банка?", - отметил Канат Нуров.

По мнению мажилисмена, нужно немедленно перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию, подобно этим дарениям БВУ за счёт печатного станка Нацбанка.