Нацбанк и Правительство планируют ограничить целевые трансферты

В этой связи министр национальной экономики Нурлан Байбазаров спросил, когда будут разработаны правила получения целевых трансфертов, устанавливающие четкие критерии финансирования проектов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В этом году из Национального фонда изначально планировалось получить 3,6 триллиона тенге. Однако в связи с недостаточной суммой через дополнительный целевой трансферт планируется получить 2 триллиона тенге. К нему были совершены сделки по получению дополнительных ценных бумаг. В связи с этим общая сумма трансфертов превышает 6 триллионов тенге. В соответствии с этой концепцией управления государственными финансами известно, что правительство имеет право на такие неограниченные возможности. Но теперь, глядя на факты, средства, которые сегодня поступают из Национального фонда, превышают поступления в Национальный фонд. Это проблема, наблюдаемая за последние два года. В одном из недавних интервью вы говорите:" Правительству еще понадобится два года, чтобы стабилизировать доходы бюджета". Если говорить по-другому, то это значит, что если в ближайшие два года мы будем активно использовать средства Национального фонда, то накопление средств в Национальном фонде кажется сомнительным", - сказал сенатор Султанбек Макежанов во время обсуждений.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в своем ответе отметил, что в настоящее время ограничений по целевым трансфертам нет. Но недавно в Послании Главы государства напомнили, что правительству и Национальному банку было поручено преодолеть разрыв между фискальной и денежно-кредитной политикой.

"В рамках данного поручения мы рассматриваем вопрос между Национальным банком и правительством об ограничении объемов целевых трансфертов в соответствии с бюджетными правилами. Вскоре будет принято окончательное решение. На совете по экономической политике мы полностью пересмотрим этот вопрос и придем к единому решению. В общем, наша основная мысль схожа с Национальным банком. Отмечается необходимость ограничения целевых трансфертов. Но мы выясним, как это делается, в каком объеме, и предложим", - сказал Нурлан Байбазаров.

Также Нурлан Байбазаров отметил, что финансирование из Национального фонда будет направлено только на финансирование крупных проектов, не имеющих альтернативных источников.