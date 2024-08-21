Наталья Королёва и Тарзан женили сына
Сегодня, 21:46
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Сегодня, 21:46Сегодня, 21:46
46Фото: instagram.com/melissa_foxs_
Певица Наташа Королёва и её супруг Тарзан женили единственного сына Архипа. Видео с торжества звёздная пара поделилась в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
21 августа Королёва и Тарзан отмечают 21-ю годовщину свадьбы.
"Дата хорошая. 21 год мы отлично и ярко прожили. Передаём её молодым", - сказала певица на видео в соцсетях.
Когда Наталья с мужем отошли в сторону, в кадре появился их сын со своей избранницей.
Женой Архипа стала Мелисса Валынкина. Пара встречалась в течение четырёх лет. Девушка работает визажистом.
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