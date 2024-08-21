  • 21 Августа, 21:54
  • BAIGENEWS

Наталья Королёва и Тарзан женили сына

Сегодня, 21:46
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instagram.com/melissa_foxs_ Сегодня, 21:46
Сегодня, 21:46
46
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Певица Наташа Королёва и её супруг Тарзан женили единственного сына Архипа. Видео с торжества звёздная пара поделилась в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

21 августа Королёва и Тарзан отмечают 21-ю годовщину свадьбы.

"Дата хорошая. 21 год мы отлично и ярко прожили. Передаём её молодым", - сказала певица на видео в соцсетях.

Когда Наталья с мужем отошли в сторону, в кадре появился их сын со своей избранницей.

Женой Архипа стала Мелисса Валынкина. Пара встречалась в течение четырёх лет. Девушка работает визажистом.

 
 
 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

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