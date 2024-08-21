Наталья Королёва и Тарзан женили сына

Певица Наташа Королёва и её супруг Тарзан женили единственного сына Архипа. Видео с торжества звёздная пара поделилась в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

21 августа Королёва и Тарзан отмечают 21-ю годовщину свадьбы.

"Дата хорошая. 21 год мы отлично и ярко прожили. Передаём её молодым", - сказала певица на видео в соцсетях.

Когда Наталья с мужем отошли в сторону, в кадре появился их сын со своей избранницей.

Женой Архипа стала Мелисса Валынкина. Пара встречалась в течение четырёх лет. Девушка работает визажистом.