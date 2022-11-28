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  • Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты
gov.kz Сегодня, 08:18
58
Сегодня, 08:18
58
Фото: gov.kz

Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты

Президент подписал указ о назначении Натальи Годуновой председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Указом Главы государства Годунова Наталья Николаевна назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Также указом Главы государства членами Высшей аудиторской палаты назначены Тлеген Каскин и Ардак Тенгебаев. 

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#назначение #Указ Главы государства
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:18
58
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