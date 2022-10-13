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  • Насыщенная международная повестка: как пройдет VI саммит СВМДА в Астане
dknews.kz Сегодня, 09:14
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Фото: dknews.kz

Насыщенная международная повестка: как пройдет VI саммит СВМДА в Астане

Сегодня, 13 октября, в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В международном форуме примут участие главы государств и правительств стран СВМДА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 

На мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей, организаций-партнёров, а также гости председательства. В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций из России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Беларуси, Армении и Туркменистана.

"Предполагается, что Саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только в Казахстане, но и на континенте в целом в постпандемийный период. Предстоящий саммит — главное мероприятие казахстанского председательства, которое в том числе подведет итог нашей двухлетней работы на посту председателя СВМДА", — сообщили ранее в МИД РК.

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#СВМДА #саммит #Казахстан #Астана
Журналист
Сегодня, 09:14
570
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