Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США

Фото: скриншот с видео

Душевное поздравление с праздником весны и обновления появилось на официальной Instagram-странице посольства США в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

Здесь же разместили видеоролик о том, как Наурыз в посольстве отметили люди разных национальностей.

"Этот праздник в посольстве отмечают каждый год. На этот раз организовали грандиозное предствавление с национальными играми тогыз кумалак и асык ату, для детей провели мастер-классы по изготовлению орнаментов. Гостей угостили вкусными баурсаками", — говорится в сообщении.

С Наурызом казахстанцев поздравил посол США Дэниел Розенблюм и заместитель главы миссии Джуди Куо.

"Поздравляем всех с Наурызом! Этот праздник навсегда останется символом единства и понимания!", — отметили в посольстве.

Между тем, как сообщает казахстанский МИД, посольство Казахстана в США отпраздновало Наурыз вместе с посольствами Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии. Мероприятие прошло на площадке аналитического центра "Oxus society"в виртуальном формате.