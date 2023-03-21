main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

скриншот с видео Сегодня, 12:51
83
Сегодня, 12:51
83
Фото: скриншот с видео

Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США

Душевное поздравление с праздником весны и обновления появилось на официальной Instagram-странице посольства США в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

Здесь же разместили видеоролик о том, как Наурыз в посольстве отметили люди разных национальностей.

"Этот праздник в посольстве отмечают каждый год. На этот раз организовали грандиозное предствавление с национальными играми тогыз кумалак и асык ату, для детей провели мастер-классы по изготовлению орнаментов. Гостей угостили вкусными баурсаками", —  говорится в сообщении.

С Наурызом казахстанцев поздравил посол США Дэниел Розенблюм и заместитель главы миссии Джуди Куо. 

"Поздравляем всех с Наурызом! Этот праздник навсегда останется символом единства и понимания!", —  отметили в посольстве. 

Между тем, как сообщает казахстанский МИД, посольство Казахстана в США отпраздновало Наурыз вместе с посольствами Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии. Мероприятие прошло на площадке аналитического центра "Oxus society"в виртуальном формате.

"Наурыз – это возможность задуматься о прошлом, внутренне обновиться и с надеждой смотреть в будущее. "Я надеюсь, что этот год знаменует собой окончание больших и малых трудностей, а новый год принесет всем благополучие, мир и процветание", —  отметил госсекретарь США Энтони Блинкен .

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:51
83
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх