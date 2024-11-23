Настоящий полиглот: Димаш сыграл в языковую игру в Чехии

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген во время своих гастролей в Прагу побывал в эфире Первого чешского музыкального телевидения, передаёт BaigeNews.kz.

Телеканал опубликовал забавный отрывок из эфира с игрой в слова: ведущий называет слово на английском, а представители разных стран произносят это каждый на своём языке. Так во время игры звучали чешский, словацкий, русский языки, Димаш же переводил эти слова на казахский.

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"Как Димаш справился с нашим языковым заданием? Мы думаем, что хорошо. Поскольку Димаш — настоящий полиглот и на своих концертах поет на 12 языках. мы сравнили с ним выбранные слова на английском, чешском, словацком, русском и его родном казахском языках. И вот как все получилось", — подписали ролик журналисты.

Между тем, на официальном сайте Димаша, вышел фоторепортаж о его концерте в Праге.

отмечается, что в перерывах между песнями певец общался со зрителями на английском, французском, казахском, русском языках, предлагал проверить произношение в песнях на китайском, приглашая поклонников подпевать.

Фото: dimashnews.com

Примечательно, что во время концерта Димаш пригласил на сцену девятилетнюю девочку по имени София узнав, что она занимается музыкой. Юная вокалистка не растерялась и исполнила с большой сцены фрагмент песни Уитни Хьюстон, за что получила овации зала и букет от самого Димаша.